Kaza, 8 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi Ozanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hasan Turan 'a, Yazlık istikametine doğru seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 ZE 554 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada sürücü serbest kaldı - Son Dakika

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