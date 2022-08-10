13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada sürücü serbest kaldı - Son Dakika
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13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada sürücü serbest kaldı

10.08.2022 16:10
13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada sürücü serbest kaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Hafif ticari araç sürücüsü ise serbest kaldı.

Kaza, 8 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi Ozanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hasan Turan'a, Yazlık istikametine doğru seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 ZE 554 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden çocuk ise Adapazarı Şeker Mahallesi İstiklal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada sürücü serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada sürücü serbest kaldı - Son Dakika
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