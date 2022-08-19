Kaza, D-140 Karayolu Erdoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Y.H. idaresindeki 34 CLN 981 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ş.A. yönetimindeki 54 AF 747 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Ş.A. ve yolcu olarak bulunan R.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Traktör sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1'ağır 2 yaralı - Son Dakika

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