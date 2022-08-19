Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1'ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1'ağır 2 yaralı

19.08.2022 12:55

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 Karayolu'nda otomobilin traktöre arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 Karayolu'nda otomobilin traktöre arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-140 Karayolu Erdoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Y.H. idaresindeki 34 CLN 981 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ş.A. yönetimindeki 54 AF 747 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Ş.A. ve yolcu olarak bulunan R.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Traktör sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1'ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil, traktöre arkadan çarptı: 1'ağır 2 yaralı - Son Dakika
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