Olay, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi Keramali Yayla yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Cip alevler arasında kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken milyonluk cipten geriye demir yığınları kaldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yayla yolunda milyonluk cip yandı, geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika

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