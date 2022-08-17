Yayla yolunda milyonluk cip yandı, geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yayla yolunda milyonluk cip yandı, geriye demir yığınları kaldı

17.08.2022 19:13
Yayla yolunda milyonluk cip yandı, geriye demir yığınları kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Keremali Yayla yolunda alevlere teslim olan milyonluk cip itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Keremali Yayla yolunda alevlere teslim olan milyonluk cip itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen cipten geriye ise demir yığınları kaldı.

Olay, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi Keramali Yayla yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Cip alevler arasında kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken milyonluk cipten geriye demir yığınları kaldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Sakarya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü Sakarya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayla yolunda milyonluk cip yandı, geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:28 Sivaslı vatandaş, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:44 Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 19:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yayla yolunda milyonluk cip yandı, geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement