İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda Karaçalılık Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.