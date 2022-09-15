Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

15.09.2022 12:00
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda Karaçalılık Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1,5 kilogram kubar esrar, 2 dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve "kelebek" bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.A. ve 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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