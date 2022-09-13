Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

13.09.2022 16:08
Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen bilirkişi raporu ve diğer belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından müşteki avukatları söz aldı.

Bilirkişi raporunu, SEDAŞ'a kusur atfedilmediği gerekçesiyle kabul etmediklerini belirten müşteki avukatları, yeniden rapor alınmasını ve kusuru bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

Olayda yaşamını yitirenlerin yakınları da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, suçu olanların cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatları da bilirkişi raporunda aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin reddine, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar veren heyet, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Olay

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 23 Haziran 2017'de, serinlemek için eğlence havuzuna giren Gökay Yıldırımgeç elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmiş, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D, 19 Haziran 2018'deki duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin ise kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçunu işlediği belirtiliyor.

O dönem Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirilmişti.

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Kaynak: AA

Bilal Soykan, Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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