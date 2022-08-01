Akyazı'da 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Akyazı'da 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri düzenlendi

01.08.2022 10:31
Akyazı'da 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 33'üncüsü düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri sona erdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 33'üncüsü düzenlenen Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri sona erdi.

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneğince, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan ve 3 gün süren şenliklere binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte 1 milyon 354 bin lirayla Akyazılı iş adamları Ömer Peker ve Recep Yılmaz, açık arttırma usulüyle şenlik ağası seçildi.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda keyifli vakit geçiren katılımcılar, birlikte horon oynadı.

Etkinliğe katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bu etkinliğin hayata geçmesinde büyük emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yaylalar, kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Burada değerli hemşehrilerimizin sıcaklığını ve coşkusunu bir kez daha hissetme fırsatı bulduk." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de etkinliğin gerçekleşmesinde emekleri olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hanyatak Mahalle Muhtarı Ahmet Acar ve yönetimini tebrik etti.

Şenliği güzelleştiren vatandaşlara teşekkür eden Soykan ise organizasyonu seneye daha kalabalık şekilde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ömer Peker, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika

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