Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Soykan 27 bin 800, İYİ Parti adayı Adem Güner 4 bin 775, Saadet Partisi adayı Selman Demirtaş 4 bin 446 oy aldı.

-Soykan'ın özgeçmişi-

Bilal Soykan, 1971'de Sakarya Akyazı Kuzuluk'ta dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Akyazı'da tamamlayan Soykan, AÖF Yerel Yönetimler Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda ticaretle ilgileniyor.

Bilal Soykan, 1999-2004 yılları arasında Kuzuluk Belediyesi Meclis Üyeliği, 2001-2008 yılları arasında Ak Parti Kuzuluk Kurucu Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Soykan, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kuzuluk Belediye Başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

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