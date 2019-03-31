Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Soykan kazandı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Bilal Soykan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Soykan 27 bin 800, İYİ Parti
adayı Adem Güner
4 bin 775, Saadet Partisi
adayı Selman Demirtaş
4 bin 446 oy aldı.
-Soykan'ın özgeçmişi-
Bilal Soykan, 1971'de Sakarya Akyazı Kuzuluk
'ta dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Akyazı'da tamamlayan Soykan, AÖF Yerel Yönetimler Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda ticaretle ilgileniyor.
Bilal Soykan, 1999-2004 yılları arasında Kuzuluk Belediyesi Meclis Üyeliği, 2001-2008 yılları arasında Ak Parti Kuzuluk Kurucu Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Soykan, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kuzuluk Belediye Başkanı seçildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık