Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

24.08.2022 18:04

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç, kamyonetin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç, kamyonetin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Ormanköy Mahallesi mevkii Hendek istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 282 plakalı Ford marka kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka'ya çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Araç sahipleri dikkat! Motorine gelen zamla litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi
00:33 Türk futbolu dibi gördü! 26 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceğiz
00:21 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 00:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement