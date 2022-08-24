Kaza, D-100 Karayolu Ormanköy Mahallesi mevkii Hendek istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 282 plakalı Ford marka kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka'ya çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.