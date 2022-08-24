Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ormanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Berat Saka'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

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