Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

24.08.2022 23:56
Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kamil Berat Saka (18), hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kamil Berat Saka (18), hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ormanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Berat Saka'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti Sakarya'da kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
23:02 ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
22:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 23:56:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement