Akyazı'da Konuralp Mahallesinde bulunan düğün salonunda meydana gelen yangında iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, düğün salonundaki masaları ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kundaklama iddiası üzerine harekete geçen ekipler ise şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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