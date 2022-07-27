Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi

27.07.2022 14:19
Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebi olan kundaklama iddiası ise ekipleri harekete geçirdi.

Akyazı'da Konuralp Mahallesinde bulunan düğün salonunda meydana gelen yangında iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, düğün salonundaki masaları ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kundaklama iddiası üzerine harekete geçen ekipler ise şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayan kaplumbağa telef oldu Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayan kaplumbağa telef oldu Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu Sakarya'daki orman yangınında yürek yakan görüntü! Alevlerin ortasında kül oldu
Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:57 Gaziantep'te yangın faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:20:28. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement