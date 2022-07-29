Kaza, dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT'ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camının parçaları, S.B.T.A.'nın boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Akyazı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Sakarya, Suriye, Akyazı, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi - Son Dakika

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