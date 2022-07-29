Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi

29.07.2022 10:09

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde dün PTT'ye ait motosikleti çalıp fırının vitrinine çarpan ve cam kırıklarıyla yaralanıp hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde dün PTT'ye ait motosikleti çalıp fırının vitrinine çarpan ve cam kırıklarıyla yaralanıp hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT'ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camının parçaları, S.B.T.A.'nın boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti.


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Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2) Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi (2) Çaldığı motosiklet sonu oldu Çaldığı motosiklet sonu oldu
Kaynak: DHA

Sakarya, Suriye, Akyazı, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpmıştı; yaşamını yitirdi - Son Dakika
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