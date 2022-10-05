Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

05.10.2022 16:05
Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Boztepe Mahallesi'nde oturan A.A'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerinde narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 8 kilogram kubar esrar, 40 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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