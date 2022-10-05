Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Boztepe Mahallesi'nde oturan A.A'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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