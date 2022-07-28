Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı - Son Dakika
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Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı

28.07.2022 13:28

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patates ektikleri tarlaya giden vatandaş, domates görünümlü meyvelerle karşılaştı. Ziraat Mühendisi Nur Noyan, meyvenin zehirli olduğunu söyleyerek tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

Şaşırtan olay, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Enver Yılmaz, bahçesine patates ekti. Bir süre sonra ekilen patatesleri kontrol için bahçeye giden Yılmaz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ektiği patatesin yapraklarında domatese benzer meyveler gören Yılmaz, durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştı. Ziraat Mühendisi Nur Noyan ise domatese benzeyen meyvenin zehirli olduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşı uyardı.

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"PATATESİN ÜZERİNDE DOMATES OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bahçeye patates eken Enver Yılmaz'ın eşi Emine Yılmaz yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Yılmaz, "İki yerden aldım bu sene patatesi ve ektik bahçeye. Daha sonrasında bahçeye geldik eşim ve çocuklarımla kontrol etmek için. Çiçek açtı normal şekilde. Ama sonrasında patatesin üzerinde domates olduğunu gördük ve şaşırdık. Yenilir mi, yenilmez mi, zehirli midir diye bilmediğimiz için durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştık. Geçen sene de aynı yere ektik öyle bir şey olmadı ama bu sene böyle bir şeyle karşılaştık ve neden olduğunu anlamadık. Fidesinde domates çıkınca çok şaşırdık" derken oğlu Şafak Yılmaz ise, "Biz buraya otları almaya gelmiştik. Geldiğimizde domatesleri görünce şaşırdık. Ben korktum patatesler çöp olacak diye" şeklinde konuştu.

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ZİRAAT MÜHENDİSİ UYARDI: TÜKETMEYİN

Ziraat Mühendisi Nur Noyan, "Patates bitkisinde bu şekilde meyveler olması çok normal. Patatesin çiçeği meyveye dönüştüğü zaman domatese benzer. Domatese benzeme sebebi de aslında patates, domates, patlıcan bunların hepsi aileden gelen ürünlerdir, solanaceae dediğimiz familyadan gelirler. O yüzden de birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Patatesin yumrusu dışında kalan herhangi bir bitki aksamı tüketilmez, zehirli alkaloid içerir çünkü. Meyveye dönüşen ve domatese benzeyen kısım, domates değildir. Sadece aynı familyadan geldiği için benzerlik gösterir. Bu yüzden de domatese benzeyen yerinden tüketilmemesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patates ektikleri tarlada şaşkına çeviren meyve! Ziraat mühendisi zehir uyarısı yaptı - Son Dakika

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