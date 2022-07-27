Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.