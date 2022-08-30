Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

30.08.2022 14:41
Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki adam, akrabası tarafından evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki adam, akrabası tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Burhanettin Ercan'dan haber alamayan akrabası evine gitti. İçeri giren vatandaş, yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında yaşlı adamın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı Sakarya'dan kısa kısa Sakarya'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Konuralp, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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