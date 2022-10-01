Yaban hayvanlarının gündüz vakti mahalle yakınındaki yolda dolaştığı görülen paylaşımda, "Fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı?" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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