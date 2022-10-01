Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

01.10.2022 13:48
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı ile çakal sürüsünün görüntüleri fotokapana yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı ile çakal sürüsünün görüntüleri fotokapana yansıdı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Taşyatak Mahallesi yakınına gelen ayı ile çakalların görsellerini paylaştı.

Yaban hayvanlarının gündüz vakti mahalle yakınındaki yolda dolaştığı görülen paylaşımda, "Fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı?" ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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