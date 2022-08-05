Kamyonla kaza yaptı, yaralı haliyle elindeki telefonu bir saniye bile bırakmadı - Son Dakika
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Kamyonla kaza yaptı, yaralı haliyle elindeki telefonu bir saniye bile bırakmadı

05.08.2022 11:01
Kamyonla kaza yaptı, yaralı haliyle elindeki telefonu bir saniye bile bırakmadı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon şarampole devrildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün telefonunu elinden bırakmadığı görüldü.

Kaza, Boztepe Çatalkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ü. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü kamyon içinden çıkartarak güvenli bölgeye alırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsünün telefonunu elinden bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonla kaza yaptı, yaralı haliyle elindeki telefonu bir saniye bile bırakmadı - Son Dakika

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