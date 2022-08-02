1 kişinin öldüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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1 kişinin öldüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

02.08.2022 10:37
1 kişinin öldüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Bediltahirbey mevkiinde 31 Temmuz günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ufuk Uluhanlı idaresindeki 81 AAN 009 plakalı motosiklet ile T.K. idaresindeki 34 VU 2113 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Eylem U. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi atlına alınan Ufuk Uluhanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 kişinin öldüğü trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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