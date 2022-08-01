Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

01.08.2022 15:35
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, dün Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Bediltahirbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Uluhanlı idaresindeki 81 AAN 009 plakalı motosiklet ile T.K. yönetimindeki 34 VU 2113 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve eşi Eylem Uluhanlı yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi atlına alınan Ufuk Uluhanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eylem Uluhanlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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