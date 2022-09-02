Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde meydana geldi. Tokat 'tan İstanbul 'a giden Göktay Çavuşlu yönetimindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sürücü Göktay Çavuşlu'nun babası Şinasi Çavuşlu, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Göktay Çavuşlu, ablası Gamze Keskin ve yeğenleri Tunahan, Fatma Buğlem ile Mustafa Rüzgar Keskin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi ise Şinasi Çavuşlu'nun cansız bedenini, araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Akyazı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'tan İstanbul'a giden aile Sakarya'da kaza yaptı! 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı - Son Dakika

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