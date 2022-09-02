Tokat'tan İstanbul'a giden aile Sakarya'da kaza yaptı! 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Tokat'tan İstanbul'a giden aile Sakarya'da kaza yaptı! 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı

02.09.2022 11:55

Tokat'tan İstanbul'a giden Göktay Çavuşlu yönetimindeki otomobil, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ağaca çarptı. Kazada sürücü Göktay Çavuşlu, ablası ve 3 yeğeni yaralanırken babası Şinasi Çavuşlu ise yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan İstanbul'a giden Göktay Çavuşlu yönetimindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sürücü Göktay Çavuşlu'nun babası Şinasi Çavuşlu, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Göktay Çavuşlu, ablası Gamze Keskin ve yeğenleri Tunahan, Fatma Buğlem ile Mustafa Rüzgar Keskin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi ise Şinasi Çavuşlu'nun cansız bedenini, araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, ağaca çarptı; aynı aileden 1 ölü, 5 yaralı
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OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Akyazı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'tan İstanbul'a giden aile Sakarya'da kaza yaptı! 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'tan İstanbul'a giden aile Sakarya'da kaza yaptı! 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı - Son Dakika
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