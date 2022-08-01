Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı

01.08.2022 13:38
Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı. O esnada bölgeden geçmekte olan bir düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, sıkışan trafik sebebi ile ardı arkası kesilmeyen kornaları ise tepkiye sebep oldu.

Kaza, dün Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AAH 738 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan küçük çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk çarpmanın etkisi ile şoka girerek ağlamaya başladı. Çevredeki bazı vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. O esnada bölgeden geçmekte olan düğün konvoyundaki sürücülerin sıkışan trafikte ardı arkası kesilmeyen kornaları ise tepkilere sebep oldu. Yaralı çocuk ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle duran trafik ise çocuğun ambulansa alınmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Akyazı'da 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri düzenlendi Akyazı'da 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri düzenlendi Başkan Yüce, Akyazı'da Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı Başkan Yüce, Akyazı'da Acelle Yaylası Şenlikleri'ne katıldı
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu
12:36 Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor
12:35 Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var
12:33 Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi
12:17 Zafer Partisi'nden tepki çeken sözler: Yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ
12:13 Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı
12:11 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kim Min-jae'den sonra tüm gözler gözler Attila Szalai'de
12:09 Zonguldak'ta tüyler ürperten intihar! Kaybolan yaşlı adam asılı olarak bulundu... Eşinin ipten kurtarma çabasıysa yürek dağladı
12:04 Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 13:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement