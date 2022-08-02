Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı

02.08.2022 01:15
Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı. O esnada bölgeden geçmekte olan bir düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, sıkışan trafik sebebi ile ardı arkası kesilmeyen kornaları ise tepkiye sebep oldu.

Kaza, dün Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AAH 738 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan küçük çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk çarpmanın etkisi ile şoka girerek ağlamaya başladı. Çevredeki bazı vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. O esnada bölgeden geçmekte olan düğün konvoyundaki sürücülerin sıkışan trafikte ardı arkası kesilmeyen kornaları ise tepkilere sebep oldu. Yaralı çocuk ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle duran trafik ise çocuğun ambulansa alınmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 01:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement