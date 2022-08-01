Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı

01.08.2022 14:21
Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki ilaç firması yöneticisi Ufuk Uluhanlı (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı ise yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki ilaç firması yöneticisi Ufuk Uluhanlı (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı ise yaralandı.

Kaza, dün akşam Akyazı'nın Bediltahirbey mevkisinde meydana geldi. Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletteki Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı, kazada yola savruldu. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Çift, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ufuk Uluhanlı, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Meryem Uluhanlı ise tedaviye alındı.

İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın cenazesi, yarın İstanbul Ümraniye'de toprağa verilecek.

YORUMLAR
500
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı Çocuğa araba çarptı, sabırsız sürücüler kornaya dayandı
Kaynak: DHA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da kaza; ilaç firması yöneticisi öldü, eşi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement