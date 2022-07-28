Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı - Son Dakika
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Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı

28.07.2022 16:35
Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde park halindeki PTT'ye ait motosikleti çalan Suriye uyruklu S.B.T.A. (14), fırının vitrinine çarptı. Cam parçalarının vücudunu kestiği S.B.T.A., tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT'ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.'nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Akyazı, Suriye, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı - Son Dakika

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