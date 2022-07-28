Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT'ye ait motosikleti çaldı. S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı. Kırılan vitrin camı, S.B.T.A.'nın vücudunu kesti. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. S.B.T.A., çağırılan ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Akyazı, Suriye, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çaldığı motosikletle fırının vitrinine çarpınca yaralandı - Son Dakika

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