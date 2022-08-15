Polis ekiplerinden 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 8 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 8 şüpheli uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Akyazı'da narkotik, KOM ve asayiş şube ekipleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' gerçekleştirildi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 24.3 gram esrar ve 63.83 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve Ö.Y. isimli iki şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA