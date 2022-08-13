Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

13.08.2022 11:01
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleyebilmek adına yapılan operasyonda; K.G., S.P. ve Y.Ö. isimli şüphelilerin üst ve araç aramalarında 12 parça halinde 14,4 gram metamfetamin, 4 parça 2,13 gram esrar ve 2 parça halinde 9 adet captagon uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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