Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

15.08.2022 10:34
Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Drone filosu ve narkotik köpekleriyle ilçe girişleri ve merkezinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile Ö.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 6 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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Polis ekiplerinden 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 8 gözaltı Polis ekiplerinden 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması: 8 gözaltı Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: AA

Narkotik, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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