Drone filosu ve narkotik köpekleriyle ilçe girişleri ve merkezinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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