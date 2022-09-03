Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama ustası Ramazan Sıktaş, dere yatağının etrafındaki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 4 metre yükseklikten aşağı düşen Sıktaş'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri merdivenle aşağı indi. Sedyeye konulan Sıktaş yukarı çıkarıldı. Sıktaş sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Pazarköy, Jandarma, İtfaiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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