KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

03.09.2022 20:52

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Sıktaş tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama ustası Ramazan Sıktaş, dere yatağının etrafındaki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 4 metre yükseklikten aşağı düşen Sıktaş'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri merdivenle aşağı indi. Sedyeye konulan Sıktaş yukarı çıkarıldı. Sıktaş sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Pazarköy, Jandarma, İtfaiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KORKULUKLARIN KAYNAĞINI YAPARKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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