Kaza, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 54 H 4894 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan İ.M. ve A.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

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