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Kaza sabaha saatlerinde TEM Otoyolu Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde meydana geldi. Tokat 'tan İstanbul 'a giden Göktay Çavuşlu (32) idaresindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Kazada sürücünün babası Şinasi Çavuşlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Göktay Çavuşlu, ablası Gamze Keskin ve çocukları Tunahan, Fatma Buğlem ve Mustafa Rüzgar Keskin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Şinasi Çavuşlu'nun cenazesini araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

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