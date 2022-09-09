Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

09.09.2022 20:56
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Madenler Mahallesi'nde belirlenen adreslere yapılanı operasyonda gözaltına alınan N.B, N.B. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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