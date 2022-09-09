Dün, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Madenler Mahallesi'nde belirlenen adreslere yapılanı operasyonda gözaltına alınan N.B, N.B. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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