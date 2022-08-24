D-650'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı - Son Dakika
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D-650'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı

24.08.2022 22:18
D-650'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Aşır Durgut, "Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu" dedi.

Kaza, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki Tokat- İstanbul seferi yapan 34 FA 4591 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Y.M idaresindeki 34 GDA 08 dorse plakalı tıra arkadan çaptı. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

"İçeride insanlar panik halindeydi"

Kazaya karışan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını anlattı. Yolcu Aşır Durgut, "Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu. Ben 10 numaralı koltuktaydım olayı birebir gördüm. İlk etapta kapılar açılamadı ve ben aracın hava alması için bende çekiçle camları kırdım. İçeride insanlar panik halindeydi. Ben Ankara'dan bindim otobüse Adapazarı otobanından çıktık yola girdik daha otobüs hızını bile alamadı sadece bizi sıkıştıran taksi oldu" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: D-650'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı - Son Dakika
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