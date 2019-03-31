Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya
'nın Arifiye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsmail Karakullukçu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Karakullukçu 11 bin 355, BBP
adayı Hakan Yazıcı
3 bin 107, CHP
adayı Güngör Baş
2 bin 611 oy aldı.
-Karakullukçu'nun özgeçmişi
Karakullukçu, 1966yılında Arifiye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Arifiye'de tamamlayan Karakullukçu, 1985 yılında Bolu
Eğitim Yüksek Okulunu, 1994 yılında Gazi Üniversitesi
Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Ekonomisi Bölümünü, 1999 yılında da Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
Karakullukçu, 1986 yılında Kahramanmaraş
Topçalı Çakallı İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı.1988'den 1994'e kadar Arifiye Arifbey İlköğretim Okulunda öğretmenlik, müdür yardımcılığı,1994 yılından günümüze kadar Manisa
, Sakarya ve İstanbul
illerinde ilköğretim müfettişliği görevlerinde bulundu.
Karakullukçu, 1999-2004 yılları arasında Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünde İlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
29 Mart 2009'da yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Arifiye Belediye Başkanlığına seçilen Karakullukçu, evli ve 2 çocuk babasıdır.