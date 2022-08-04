Hayrete düşüren hırsızlık: Plastik çöp konteynerini çaldı - Son Dakika
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Hayrete düşüren hırsızlık: Plastik çöp konteynerini çaldı

04.08.2022 13:43
Hayrete düşüren hırsızlık: Plastik çöp konteynerini çaldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kağıt toplayıcısının dükkan önünden plastik çöp konteyneri çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kağıt toplayıcısının dükkan önünden plastik çöp konteyneri çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi İbrahim Yılmaz, "Önemsiz bir şey ama bugün bunu çalan yarın başka bir malı çalar" dedi.

Olay, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde sanayi içinde dolaşan karton toplayıcısı dükkanın önündeki plastik çöp konteyneri çuvalının içerisine koyarak bölgeden uzaklaştı. Dükkanlarını açmak için gelen İbrahim Yılmaz, çöp konteynerini yerinde göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karton toplayan şahsın çöp konteynerini çuvalın içerisine koyarak uzaklaştığını gördü. Daha sonrasında Yılmaz, kendi çabalarıyla çalınan çöp konteynerini buldu. Olayın küçük gibi gözüktüğünü ancak farklı bir zamanda şahsın daha büyük hırsızlık gerçekleştirebileceğini söyleyen Yılmaz, çevre esnafını da bu konuda uyardı.

"Önemsiz bir şey ama bugün bunu çalan yarın başka bir malı çalar"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan dükkan sahibi İbrahim Yılmaz, "Sabah saat 05.00 sıralarında karton toplayıcısı önce içine sonra etrafa bakıyor ve konteyneri çuvalın içine atıp gidiyor. Biz dükkanı açtığımızda konteyneri yerinde göremedik sadece merak ettiğim için güvenlik kamerasına bakınca olayı fark ettim. Birkaç kişi karton toplayıcıların yerine giderek kovayı bulduk ve aldık. Bakıldığında önemsiz bir şey ama bugün bunu çalan yarın başka bir şey de çalar. Kırık ve atıl bir konteyner ama neticede hırsızlık" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

İbrahim Yılmaz, Sakarya, Arifiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayrete düşüren hırsızlık: Plastik çöp konteynerini çaldı - Son Dakika

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