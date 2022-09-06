Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Kereste fabrikasında korkutan yangın

06.09.2022 13:10
Kereste fabrikasında korkutan yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kereste fabrikasında toz emme sistemi kazanındaki elektrik arızasından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kereste fabrikasında toz emme sistemi kazanındaki elektrik arızasından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın toz emme sistemi kazanındaki elektrik arızası sebebiyle yangın çıktığı öne sürüldü. Fabrikadan dumanlar yükselirken durum itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Meydana gelen yangın neticesinde fabrikada maddi hasar oluşurken ekiplerin çalışması havadan da görüntülendi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yenikapı'da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. YENİKAPI'DA İETT OTOBÜSÜ ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI-1 YENİKAPI'DA İETT OTOBÜSÜ ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI-1 Sakarya'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Sakarya'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Arifiye, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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