Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

19.09.2022 18:51
Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ruhsatsız silah alımı satımı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ruhsatsız silah alımı satımı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mollaköy Mahallesi'nde ikamet eden A.T'nin ruhsatsız silah alım satımı yaptığına ilişkin ihbarlar üzerine belirlenen adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 9x19 mm çapında 2 tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.T'nin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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