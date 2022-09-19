Yapılan aramada 9x19 mm çapında 2 tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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