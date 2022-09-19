Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ruhsatsız silah alımı satımı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mollaköy Mahallesi'nde ikamet eden A.T'nin ruhsatsız silah alım satımı yaptığına ilişkin ihbarlar üzerine belirlenen adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 9x19 mm çapında 2 tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.T'nin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika