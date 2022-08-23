Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı

23.08.2022 12:46
Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı yerde 70 kök kenevir bitkisiyle yakalandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince saklandığı yerde 70 kök kenevir bitkisiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan aranma kaydı bulunan B.U.'nun, Arifiye ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde ormanlık alan içinde bulunan barakada saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, baraka çevresinde yapılan aramada ise 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı - Son Dakika
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