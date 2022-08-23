Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçundan aranma kaydı bulunan B.U.'nun, Arifiye ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde ormanlık alan içinde bulunan barakada saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, baraka çevresinde yapılan aramada ise 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu bulundurmaktan aranıyordu, 70 kök kenevirle yakalandı - Son Dakika

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