Kaza akşam saatlerinde, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Tokat 'tan İstanbul 'a giden H.Y. yönetimindeki 34 FA 4591 plakalı yolcu otobüsü, Y.M. idaresindeki 34 GDA 08 plakalı TIR'a arkadan çaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otobüs, TIR'a çarptı: 25 yaralı - Son Dakika

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