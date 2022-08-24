Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Arifiye, Sakarya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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