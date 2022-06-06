Sakarya'nın çevreci öğrencileri, uygulamalı eğitimle "çekirdekten" yetişiyor - Son Dakika
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Sakarya'nın çevreci öğrencileri, uygulamalı eğitimle "çekirdekten" yetişiyor

06.06.2022 12:22
Sakarya'nın çevreci öğrencileri, uygulamalı eğitimle "çekirdekten" yetişiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, öğrencilerde erken yaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla enerji ve su kullanımı ile atıkların ayrıştırılması eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, öğrencilerde erken yaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla enerji ve su kullanımı ile atıkların ayrıştırılması eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Çevre Dostu Okul" projesi kapsamında çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilen Osman Salihoğlu İlkokulunda, enerji ve su kullanımında tasarruf bilincini aşılama amacıyla sensörlü ışıklandırmalar ve fotoselli çeşmeler kullanılıyor.

Öğrencilere erken yaşlarda çevre bilincini kazandırma ve sürdürülebilirlik kavramlarını benimsetmenin amaçlandığı projede, sınıflara yerleştirilen kağıt, plastik ve metal ayrıştırma kutularıyla "sıfır atık" hedefi uygulamalı olarak anlatılıyor.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri kapsamında başlatılan çalışmayla da öğretmenler, öğrencilerin topladığı atık malzemelerle okuma köşesi oluşturdu.

Okulun enerji ihtiyacının üçte ikisi panellerden karşılanıyor

???????Okul Müdürü Yusuf Karaca, AA muhabirine, projede, çevre bilincini oluşturmayı, geri dönüşüm, sıfır atık ve enerji tasarrufu konularını işlediklerini belirtti.

Okulun çatısına güneş enerjisi panelleri kurduklarını aktaran Karaca, "Güneş panellerinin kurulumu 60 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi. Bu bizim okulumuzun enerji ihtiyacı için yeterli. Okulun enerji ihtiyacının üçte ikisini panellerden karşılayabiliyoruz." dedi.

Karaca, öğrenci lavabolarında fotoselli muslukların kullanıldığını, enerji takip sistemiyle de elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının her gün takip edildiğini anlattı.

Öğrencilerin her gün ne kadar tüketim yapıldığını gördüklerini aktaran Karaca, "Tüketim fazla olduğunda öğrencilerimiz bunun farkındalığını anlayarak tasarrufun önemini kavrıyorlar." diye konuştu.

Karaca, temalarının, "Sıfır atık, doğayı koruma ve çevre dostu" olduğunu belirterek, "Okul koridorunda hazır malzeme kullanmadan, doğadaki ağaç kütükleri, paletler ve deniz kabuklarından geri dönüşüm kütüphanesi, okuma köşesi oluşturduk." ifadesini kullandı.

"Kaynaklarımızı gereksiz yere kullanmamayı öğreniyoruz"

4. sınıf öğrencisi Sevde Durmuş, bu projeyle doğaya katkı sağladıklarını, elektrik ve sudan da tasarruf ettiklerini söyledi.

Aynı sınıftan Ata Utku Alemdar ise depoda biriktirilen yağmur suyuyla bahçelerini sulayıp bitki yetiştireceklerini anlatarak, "Doğa benim için meyve, sebze, ağaç, orman... Bunları korumazsak mesela oksijenimiz tükenir. Elektriğimiz sıkıntıya düşerse karanlıkta kalırız, hep ateş yakmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Öğrenci Eymen Naci Taşkaya da "Kaynaklarımızı gereksiz yere kullanmamayı ve tasarruf etmeyi öğreniyoruz. Zaten küresel ısınma var. Suyumuz azalıyor, buzullar eriyor. Önümüzdeki seneler suyumuz da bitebilir, o yüzden tasarruflu kullanmalıyız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

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