D-140 karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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D-140 karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı

09.08.2022 15:56
D-140 karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın D-140 karayolu Akyazı ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaralandı.

Sakarya'nın D-140 karayolu Akyazı ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaralandı.

Kaza, D-140 karayolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki Akyazı- Dokurcun seferi yapan 54 J 2017 plakalı yolcu otobüsü ile H.Ç. idaresindeki 54 H 3025 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs içerisinde bulunan V.Ü., Ö.B., A.K. ve M.K. isimli 4 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Dokurcun, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-140 karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-140 karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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