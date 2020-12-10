Sakarya'nın en işlek caddesinde HES kodu dönemi - Son Dakika

Sakarya'nın en işlek caddesinde HES kodu dönemi

Giriş ve çıkışları kapatılan caddeye HES kodu göstermeyenler giremeyecek

Ekipler vatandaşları tek tek durdurarak HES kodu sorguladı

Çoğu vatandaş uygulamadan memnun kaldı

SAKARYA - Artan korona virüs vakaları sonrasında Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde HES kodu zorunluluğu getirildi. Başlayan uygulama kapsamında ekipler, vatandaşları tek tek durdurarak HES kodu sorgularken, vatandaşların çoğu ise başlayan uygulamadan memnun kaldı.

Türkiye'de vatandaşların toplu olarak bulunduğu birçok noktada HES kodu zorunluluğu hayata geçirilmişti. Bu uygulama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'riskli iller' listesinde olan Sakarya'da da uygulamaya alındı. Bu kapsamda Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde AVM'lerden sonra kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesinde de HES kodu zorunluluğu getirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde caddenin girişine bariyer yerleştirerek kontrol için hazırlandı. Bariyerlerle kapatılan caddenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını denetledi.

Her gün binerce kişinin geçtiği, şehrin merkezi olan caddeye artık HES kodunu göstermeyen kişiler alınmayacak. Vatandaşlar cadde girişinde kodu telefonundan mobil uygulamayla veya e-devlet üzerinden alabilecekken uygulamalara erişim sağlayamayan kişiler ise HES kodunu SMS ile alacak.

Çok uygun ve iyi bir uygulama

Çoğu kişinin temaslı olmasına rağmen dükkan açtığına şahit olduğunu iddia eden Funda Akarsu, uygulamanın yerinde olduğunu dile getirerek, "Çok sağlıklı bir uygulama zaten çoktan beri bekliyorduk böyle bir şeyi. Çok uzun zaman önce olmalıydı bence. Çünkü tanıdıklarımdan bir çoğu temaslı olmalarına rağmen dükkan açıyorlardı özellikle arka sokaklarda. Bence çok uygun bir uygulama ve iyi uygulama ama daha önce olması gerekirdi diye düşünüyorum. Özellikle kendimizi de suçluyorum bu konuda vatandaş olarak çokta sorumlu davrandığımızı düşünmüyorum açıkçası" dedi.

Uygulama güzel, devletimize teşekkür ediyorum

Uygulamanın en başında yapılması gerektiğini vurgulayan Yunus Emre Yakut, "Daha güzel oldu. En başında yapılması gerekiyordu. Giriş ve çıkışlarda durakların başında; bu caddeye girdiğin zaman kimin ne hastalığı var belli değil mesela sokağa çıkıyor telefonunu kapatarak. Bu uygulama güzel, ben gerçekten devletimize teşekkür ederim, ellerine, kollarına ve emeklerine sağlık. En başında yapılması gereken bir şeydi aslında" diye konuştu.

Bunun olumlu olacağını düşünüyorum

Emrullah Yaşar isimli vatandaş, "Olumlu etkisi illaki vardır sonuçta sistemsel olarak takip oluyorlar ve bunun olumlu olacağını düşünüyorum" derken, Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Turgaç ise, "Bugün Çark Caddesi'nde bir HES kodu uygulaması başlatıldı, Biz bu uygulama yapılmadan önce bir istişare yapılmasını arzu ederdik" ifadelerini kullandı.