Sakarya'nın Erenler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Fevzi Kılıç
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fevzi Kılıç 25 bin 845, İYİ Parti
adayı Şemsettin Duman
8 bin 575, BBP
adayı Uğur Başsöz
2 bin 703 oy aldı.
Kılıç'ın öz geçmişi
Fevzi Kılıç, 1964 yılında Sakarya'da doğdu. Kılıç, ilk, orta ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamladı. Fevzi Kılıç, 1998 yılında Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Kılıç, 2001 yılında AK Parti Sakarya Kurucu İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2002-2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı görevinde bulunan Kılıç, 2007 yılında AK Parti Sakarya Milletvekili
Aday Adayı oldu.
Fevzi Kılıç, 2007-2010 yıllarında Sakaryaspor
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Kılıç, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi
ve Adapazarı
Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Fevzi Kılıç, 2009 yılından 2015 yılına kadar Sakarya Büyükşehir Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevinde bulunan Kılıç, ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı.