Sakarya'nın Ferizli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Gündoğdu kazandı.
Sakarya
'nın Ferizli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsmail Gündoğdu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Gündoğdu 8 bin 423, İYİ Parti
adayı Serhat Çiçek
4 bin 288, Saadet Partisi
adayı Halim Aşık
31 oy aldı.
-Gündoğdu'nun öz geçmişi
İsmail Gündoğdu, 1977 yılında Sakarya Ferizli'de doğdu. İlk orta ve liseyi eğitimini Ferizli'de tamamlayan Gündoğdu, 2000 yılında mühendislik eğitimini bitirip Sakarya'ya geri döndü. Gündoğdu, 2001 ve 2002 yıllarında Sinanoğlu Beldesinde öğretmenlik yaptı.
2004 yılında Sakarya Üniversitesi
'nde master eğitimini tamamlayan Gündoğdu, Ferizli Belediyesi'nde Fen İşleri Sorumlusu olarak görevlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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