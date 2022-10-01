Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

01.10.2022 13:10
Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de kavak ağacı taşıyan Muharrem Adıbelli (59) idaresindeki 54 B 8366 plakalı traktör, Halit Molla Caddesi mevkisinde Çark Deresi'ne devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli ve vatandaşlar, sürücüyü suya gömülen aracın altından çıkardı.

Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan Adıbelli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen sürücünün yakınları fenalaştı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ferizli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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