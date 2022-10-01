Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de kavak ağacı taşıyan Muharrem Adıbelli (59) idaresindeki 54 B 8366 plakalı traktör, Halit Molla Caddesi mevkisinde Çark Deresi'ne devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli ve vatandaşlar, sürücüyü suya gömülen aracın altından çıkardı.
Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan Adıbelli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerine gelen sürücünün yakınları fenalaştı.
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