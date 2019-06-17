Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın geçmişini belgeleyecek platform SATSO'da tanıtıldı
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Sakarya'nın geçmişini belgeleyecek platform SATSO'da tanıtıldı

28 dakika önce

Sakarya'nın; tarihi gelişimi, insanların yaşam tarzı, ekonomik ve siyasal hayatın belgelenmesi planlanıyor.

Sakarya'nın geçmişini belgeleyecek platform SATSO'da tanıtıldı, System.String[]
Sakarya'nın; tarihi gelişimi, insanların yaşam tarzı, ekonomik ve siyasal hayatın belgelenmesi planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:53 
Sakarya, Ekonomi
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