Sakarya'nın geçmişini belgeleyecek platform SATSO'da tanıtıldı
28 dakika önce
Sakarya'nın; tarihi gelişimi, insanların yaşam tarzı, ekonomik ve siyasal hayatın belgelenmesi planlanıyor.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:53
'nın; tarihi gelişimi, insanların yaşam tarzı, ekonomik ve siyasal hayatın belgelenmesi planlanıyor.
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