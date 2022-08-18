Tüp yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüp yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

18.08.2022 21:07
Tüp yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tüp yüklü kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tüp yüklü kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 54 AEN 353 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorku devrildi: 7 yaralı Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorku devrildi: 7 yaralı
Kaynak: İHA

Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüp yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tüp yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement