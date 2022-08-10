Kaza, İnciksuyu Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.C.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile karşı istikametten gelen Ş.Ö. idaresindeki 54 AGJ 075 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki A.B. (13) yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 14 yaşındaki çocuğun kullandığı plakasız motosiklet kazaya karıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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