14 yaşındaki çocuğun kullandığı plakasız motosiklet kazaya karıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğun kullandığı plakasız motosiklet kazaya karıştı: 2 yaralı

10.08.2022 12:24
14 yaşındaki çocuğun kullandığı plakasız motosiklet kazaya karıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 14 yaşında çocuğun kullandığı plakasız motosiklet ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 14 yaşında çocuğun kullandığı plakasız motosiklet ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, İnciksuyu Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.C.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile karşı istikametten gelen Ş.Ö. idaresindeki 54 AGJ 075 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki A.B. (13) yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğun kullandığı plakasız motosiklet kazaya karıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuğun kullandığı plakasız motosiklet kazaya karıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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