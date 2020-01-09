Sakarya'nın Gürültü Eylem Planı 2020'de tamamlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'nın Gürültü Eylem Planı 2020'de tamamlanacak - Son Dakika

Sakarya'nın Gürültü Eylem Planı 2020'de tamamlanacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için "Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı.

Sakarya'nın Gürültü Eylem Planı 2020'de tamamlanacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için "Sakarya Gürültü Haritası" hazırlandı. Yapılan açıklamada hazırlanan haritalar kapsamında Gürültü Eylem Planı'nın 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde çevresel gürültü konusunda çalışmalar AB Çevresel Gürültü Direktifine tam uyumlu olarak hazırlanmış olan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin esaslarına göre gürültüden etkilenen; nüfus, konut, okul, hastane sayısını belirlemek için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla şehirde gürültülü alanların tespiti için 'Sakarya Gürültü Haritası' hazırlanmış olup eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir" denildi.


Hazırlanan 'Sakarya Gürültü Haritası' ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Sakarya Gürültü Haritası' doğrultusunda gürültüden kaynaklanan ve sonrasında yüksek maliyetlere sebep olabilecek anlaşmazlıkların, sorunların en iyi şekilde çözülerek önlenmesinin sağlanması, çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planları gibi şehir planlamalarına katkı sağlamasını yanı sıra halkın dinlenmesi açısından büyük bir değer taşıyan sessiz alanları öne çıkararak gürültü bariyerleri dahil her türlü önlem tasarıları ile korunması ve buralardaki gürültü seviyesinin artmasına engel olunmasının sağlanması için "Sakarya İli Gürültü Eylem Planı ve Sakarya İli Sapanca ve Arifiye İlçesi Karayolundan Kaynaklı Gürültü Haritası ve Eylem Planının" hazırlanmasına başlanılmış olup bu konuda çalışmaların 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Açıklamanın devamında ise eylem planlarının hazırlanması aşamasında vatandaşların her türlü görüş ve önerilerini Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletebileceği belirtildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
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